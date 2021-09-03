«Дава, закрой свой рот! Ты никто»: Абрикосов набросился на Манукяна, потребовавшего шампанского у Комиссарова

Бывшего участника «Дома-2» Мая Абрикосова возмутила фамильярность, с которой Давид Манукян обратился к одному из создателей проекта.

Экс-участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под проектным псевдонимом Май Абрикосов, отчитал на своей страничке в Instagram ведущего реалити-шоу Давида Манукяна, позволившего себе обратиться на «ты» к создателю телестройки Валерию Комиссарову.

«В отличие от Давы, я работал с Комиссаровым, считаю Валерия Яковлевича своим боссом, в каком-то смысле близким человеком, испытываю уважение и благодарность, всегда поддержу его, как он поддерживал меня и помогал. Я почти в два раза старше Давы, мое имя ассоциируется с «Домом-2», но я никогда не посмею обратиться к Комиссарову «Валера»! Мне субординация не позволит и воспитание», — написал Роман Тертишный в микроблоге.

По его мнению, Давид Манукян еще ничего не сделал для проекта, а уже мнит из себя звезду телестройки. Роман Тертишный считает, что нынешним авторам проекта пока еще очень рано пить шампанское и кидаться камнями в своих предшественников.

«Ведущих было много, но запомнились только Бородина и Собчак, а остальные прошли мимо, как вчерашний день. Дава, закрой свой рот, ты никто!» — заключил Роман Тертишный.

Напомним, ранее Валерий Комиссаров предрекал, что новый «Дом-2» на телеканале «Ю» не продержится до сентября, и пообещал, что в противном случае установит фонтан из шампанского рядом с офисом телеканала «Ю». Второго сентября Давид Манукян напомнил об этом Валерию Комиссарову.

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