Яркий монохром: Кудрявцева в брючном костюме и жакете с широким поясом подчеркнула талию

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит проводить время с родными. Все свободное время телеведущая посвящает мужу Игорю Макарову и дочке Марии, которой исполнилось три года. Минувшим летом пара свозила наследницу в Сочи в балетный лагерь и на отдых в Турцию. А вот 1 сентября знаменитая блондинка отвела кроху в престижный детский садик. Раньше она старалась сама за ней приглядывать, но девочка теперь начнет общаться со сверстниками.

А вот Лера теперь спокойно ездит на работу. Она уже вернулась к съемкам после отпуска. В 50 лет телеведущая может похвастаться стройной фигурой. На этот раз она поделилась кадрами из гримерки. Блондинка похвасталась новым образом, который для нее подобрали стилисты. Кудрявцева продемонстрировала нескучный брючный костюм мандаринового цвета с приталенным жакетом с широким поясом.

Телеведущая покрасовалась у зеркала. Члены съемочной команды поправили ей наряд, который подчеркнул ее тонкую талию. Макияж с акцентом на глаза дополнила образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Поклонники одарили ее комплиментами. «Какой наряд», «Вы пример, как в офисе можно быть стильной», «Такой лук, яркая мандаринка», «Вот это талия в 50 лет», «Посылаю воздушные поцелую», «Очень стройная», «Жакет идеальный», «Я бы тоже так оделась», «Красотка, наша кукла Барби», — прокомментировали пост подписчики.

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