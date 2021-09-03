«Савкина осталась во вчерашнем дне»: вышедшая замуж Алена Рапунцель взяла фамилию супруга

Бывшая участница «Дома-2», беременная Алена Рапунцель и ее избранник Илья Семин третьего сентября официально вступили в брак, оформив отношения в одном их ЗАГСов Москвы.

Устраивать торжество пара пока не стала. Событие перенесено на неопределенный срок. Алена Рапунцель рассказала в сторис, что рада тому, что они с Ильей Семиным решили поступить именно так.

«Все эти эмоции. Так трудно и тяжело мне, беременной, — поделилась Алена Рапунцель, выйдя из ЗАГСа. – Хорошо, что мы решили посвятить это день только себе. Если бы мы все это делали с гостями и ресторанами, это вообще был бы кошмар. В общем, все очень круто — фотосессия прошла, церемония прошла».

Рассказала Алена Рапунцель и о том, что сменила свою девичью фамилию.

«Да, я теперь Семина. Вот… Савкина осталась во вчерашнем дне. Приятно познакомиться — Алена Дмитриевна Семина», — озвучила новую фамилию Алена.

Между тем, все поклонники так и будут звать ее – Рапунцель. Этот псевдоним, вслед за старшей сестрой Ольгой Алена взяла во время участия в проекте «Дом-2».

Напомним, что первого сентября женился экс-бойфренд Алены Рапунцель Максим Колесников. Его женой стала Анастасия Стецевят. В Сети утверждают, что Савкина именно из-за этого так торопилась выйти замуж.

Смотрите также