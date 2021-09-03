Акцент на манкие ножки: Ольга Бузова в мини-юбке ядовито-розового цвета и белых кроссовках блеснула на кастинге

Звезда сцены, экрана и Интернета Ольга Бузова работает, не покладая рук. В сентябре на ТНТ стартует новый проект с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в роли ведущих, а в конце октября теледива даст сольный концерт, шоу под названием «Вот она я».

Подготовка к зрелищному мероприятию в самом разгаре. Только что завершился кастинг танцоров для шоу. Ольга Бузова лично отсматривала претендентов.

«Спасибо большое всем, кто пришел, — поблагодарила звезда участников кастинга в сторис микроблога. — Те, кто получили отрицательный ответ, это ни в коем случае не говорит об уровне вашей подготовки. Просто есть определенная концепция и задачи мои, хореографа и режиссера. Поэтому я уверена, что мы с вами поработаем еще не раз. А всем остальным, с кем мы свяжемся в ближайшие дни, — наберитесь терпения, потому что сегодня вы будете спать нормально в последний раз. Вас ждет много интересной, нереально крутой работы!»

На кастинг Ольга Бузова явилась в весьма дерзком образе. Она предстала в футболке и мини-юбке ядовито-розового оттенка, которая открыла взору стройные ножки теледивы, сочетав наряд с белыми кроссовками.

А чтобы образ был не таким уж конфетным, Ольга Бузова добавила в него нотку мускулинности. Уравновесила аутфит теледивы черная кожаная косуха.

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