Летящей походкой: Каменских в атласном мини-платье под ночную сорочку подчеркнула стройную фигуру

Настя Каменских счастлива в браке с рэпером Потапом. Поначалу пара отрицала роман, уверяя поклонников в том, что они просто выступают в дуэте. Тем более, музыкант был женат и воспитывал сына. Однако их творческий тандем стал знаменит не только узнаваемыми хитами: поползли слухи, что Потап неравнодушен к красавице-брюнетке. После расставания с женой рэпер сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а Настя ответила согласием. Они сыграли пышную свадьбу.

После замужества Каменских только похорошела. Девушка стала стройнее и привлекательнее. Правда, к модельным параметром Настя никогда не стремилась, ее вполне устраивает то, что она видит в зеркале. А многие поклонники сравнивают украинскую диву с американской звездой Ким Кардашьян.

На променад певица отправилась в атласном платье под ночную сорочку, отдав предпочтение оттенку спелой травы. Возлюбленная рэпера Потапа умело подчеркнула идеальный бронзовый загар, сделав ставку на тонкую талию, красивую линию декольте и стройные ножки с изящными щиколотками.

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