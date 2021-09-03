«Всем хорошего урожая!»: Сергей Безруков с детьми собрал овощи на своем приусадебном участке

Как отметил актер, к данному занятию очень важно привлекать детей.

Актер Сергей Безруков в Instagram разместил видеозапись, на которой вместе со своими детьми Машей и Степой убирает урожай на своем приусадебном участке. При этом запись вела жена звезды — режиссер Анна Матисон.

«И ты выдергивай, конечно. Урожай складывай. Молодец, Машенька. Покажи Степе, как надо складывать», — можно услышать на записи слова Анны Матисон.

«Урожай! А вы привлекаете детей? Очень важно! Всем хорошего урожая! Ждем бабье лето. Пока холодно, но надеемся на осеннее тепло». Сергей Безруков

«Какие у вас хорошие помощники. Просто молодцы», «Сергей — вы талантище. Доброй души человек. Счастья вам и вашей семье», «Сергей, как же приятно смотреть за вашей семьей. Какие у вас дети трудяги», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Сергея Безрукова и Анны Матисон уже трое общих наследников. В июле нынешнего года у пары на свет появился сын Василий.

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