«Артисты мне завидуют»: «двойник Путина» Грачев озвучил свой гонорар за десять минут выступления

Пародист Дмитрий Грачев, которого называют «двойником Путина», в шоу «Макарена» озвучил свой заработок за выступление, которое, как правило, не длится больше десяти минут.

«Все артисты мне завидуют. Я поздравляю людей в образе Путина. За выступление на частной вечеринке получаю больше двухсот тысяч рублей. Все зависит от конкретного выступления. Могу получить и больше. Если сравнивать с другими зарплатами у простых людей, то, конечно, порой становится неловко». Дмитрий Грачев

Высказался пародист и о своем самом большом заработке. «За 10 минут однажды получил десять тысяч долларов. Но это было не вчера. Тогда курс был примерно 60 рублей за доллар. Я подумал, что сорвал джек-пот. Я согласен, что это очень серьезный гонорар. Однажды за день я выступил на пяти мероприятиях. Так срослось. Я смог объехать пять разных свадеб», — заявил Дмитрий Грачев.

Напомним, что Дмитрий Грачев — резидент Comedy Club. Ранее он рассказывал, что купил квартиру в центре Москвы у актрисы Натальи Андрейченко. Цена апартаментов превышает двадцать миллионов рублей.

Смотрите также: