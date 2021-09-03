На голове ураган! 39-летняя Водянова в жакете под Chanel показала острые коленки в мини-шортах

Модель с русскими корнями не только построила головокружительную карьеру в Европе, она также счастлива в браке с французским бизнесменом Антуаном Арно.

В свои 39 лет Наталья Водянова может похвастаться стройной фигурой. Выглядит мама пятерых детей молодо и привлекательно. Манекенщица вышла на променад в клетчатом жакете под Chanel, показав тонкие щиколотки и острые коленки в мини-шортиках. При этом возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно не стала укладывать белокурые локоны в изящную прическу, на голове у звезды ураган из волос. Такой небрежный стиль Водянова предпочитает всем лощеным образам.

В одном из интервью модель вспомнила, что, познакомившись с первым мужем, британским аристократом Джастином Портманом, она не могла отказаться от некоторых привычек. К примеру, оказываясь в фешенебельном ресторане манекенщица не могла отправить на кухню тарелку с едой. Наташа старалась все доедать до последней крошки. И это очень удивляло Джастина. Просто сама Водянова помнила, что такое экономия и как люди живут в нужде.

«Когда родила пятерых и не поправилась», «Старший сын Лукас уже такой взрослый красавец, а тут мама как юная девочка», «Балетные ножки», «Острые коленки, изящные щиколотки — стройняшка и красотка», «На обложку Vogue», «Шикарная фигурка», «Модель с головы до пят», «Что за ураган на голове??», «Элегантно и просто», — написали фолловеры.

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