«Я хочу пожелать всем любви»: Игорь Крутой поздравил россиян с третьим сентября

Продюсер Игорь Крутой в Instagram исполнил на рояле легендарный хит «Третье сентября». Эту композицию поет Михаил Шуфутинский.

«Поздравляю вас хоть и не со всенародным, но все же праздником. Праздником 3 сентября. Праздником этот день стал благодаря нашей с Игорем Николаевым песне. Я хочу пожелать всем любви. Любви и удачи. С третьим сентября». Игорь Крутой

«Спели вместе с вами Игорь Яковлевич», «Побольше вам таких песен, которые знают все, и даже появляются новые праздники», «Эта песня стала настоящим гимном. Поздравляем вас, Игорь Яковлевич», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что песня «3 сентября» стала визитной карточкой Михаила Шуфутинского. Впервые он исполнил ее в 1993 году. Автор музыки — Игорь Крутой, Автор текста — Игорь Николаев. В 1994 году композиция вошла в сольный альбом Михаила Шуфутинского «Гуляй, душа». Заметим, что у музыканта 3 сентября 1995 года родился старший внук, так что композиция для него вдвойне знаковая.

Смотрите также: