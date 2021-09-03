«Получится самый нежный»: как готовит идеальный омлет шеф-повар Александр Белькович

Кажется, нет ничего проще, чем приготовить омлет. Это блюдо умеет делать даже школьник. Но шеф-повар телеканала СТС Александр Белькович знает маленький секретик о том, как придать этому простому и повседневному завтраку нежный вкус. Им он поделился с нами в новом выпуске проекта «Загугли звезду».

«Возьмем два яйца, 30 грамм сливок. Получится самый нежный, вкусный омлет. Просто взбиваете, а потом на сковородочку с антипригарным покрытием наливаете небольшое количество масла. Вливаете туда омлетную массу и просто медленно, тихонечко готовите», — объясняет простой, но вкусный секрет Белькович.

В процессе приготовления можно прожарить омлет с двух сторон. Главное, чтобы он остался нежным, не пригорел. Поэтому не торопитесь прибавлять огонь, лучше пусть он готовится тихонечко.

Еще Александр Белькович предлагает добавлять к нежному омлету начинку. «Например, грибы с сыром камамбер или какую-нибудь моцареллу со свежими томатами. Заворачиваем и получается вкусный омлет. А еще в омлет можно положить сливочный сыр и немного слабосоленого лосося, завернуть и подать. Это очень вкусно!» — обещает повар.

Но запомните важный нюанс: главное — не пересушить блюдо. Ведь наша цель — нежный и вкусный омлет!

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