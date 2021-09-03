«Там идеальное сочетание жира и мяса: шеф-повар Белькович раскрыл все секреты лучшего шашлыка

Мясо на мангале давно стало любимым блюдом россиян. Причем, жарят его люди независимо от времени года.

На портале Teleprogramma.pro стартовал новый сезон проекта «Загугли звезду». Это видеоинтервью со звездами кино, эстрады, телевидения, про которых каждый день поклонники что-то ищут в Интернете. И на нашем портале селебрити лично отвечают на самые популярные из запросов.

На сей раз гостем в YouTube-канале сайта стал шеф-повар, ресторатор, писатель-кулинар Александр Белькович. Он 20 сезонов подряд учит телезрителей готовить вкусно и быстро из подручных продуктов питания. И в своем интервью маэстро раскрыл секрет идеального шашлыка. Которым мы спешим поделится с читателями.

Самое главное, от чего зависит успех блюда, — это мясо. «В шашлыке нужно использовать свиную шею, потому что там идеальное сочетание жира и мяса», — объясняет шеф-повар.

Смягчить мясо для шашлыка помогает правильный маринад. Для этого Белькович советует брать много репчатого лука – нарезанного, подсоленного и отжатого рукой. «Тогда из лука выходит сок, отлично маринующий мясо. Туда можно добавить немного крупно рубленной петрушки. Просто отжимаем, добавляем капельку газированной воды и куски нарезанной шеи», — объяснил кулинар-телеведущий.

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