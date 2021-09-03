«Там идеальное сочетание жира и мяса: шеф-повар Белькович раскрыл все секреты лучшего шашлыка

На портале Teleprogramma.pro стартовал новый сезон проекта «Загугли звезду». Это видеоинтервью со звездами кино, эстрады, телевидения, про которых каждый день поклонники что-то ищут в Интернете. И на нашем портале селебрити лично отвечают на самые популярные из запросов.
На сей раз гостем в YouTube-канале сайта стал шеф-повар, ресторатор, писатель-кулинар Александр Белькович. Он 20 сезонов подряд учит телезрителей готовить вкусно и быстро из подручных продуктов питания. И в своем интервью маэстро раскрыл секрет идеального шашлыка. Которым мы спешим поделится с читателями.
Самое главное, от чего зависит успех блюда, — это мясо. «В шашлыке нужно использовать свиную шею, потому что там идеальное сочетание жира и мяса», — объясняет шеф-повар.
Смягчить мясо для шашлыка помогает правильный маринад. Для этого Белькович советует брать много репчатого лука – нарезанного, подсоленного и отжатого рукой. «Тогда из лука выходит сок, отлично маринующий мясо. Туда можно добавить немного крупно рубленной петрушки. Просто отжимаем, добавляем капельку газированной воды и куски нарезанной шеи», — объяснил кулинар-телеведущий.