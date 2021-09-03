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«Чудеса не заставят ждать»: бывшая жена Романа Малькова рассказала, как радоваться жизни

Мыслями многодетная мама поделилась в Instagram.

«Чудеса не заставят ждать»: бывшая жена Романа Малькова рассказала, как радоваться жизни
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Муж Анастасии Макеевой – Роман Мальков, с которым она познакомилась на собственной даче в прошлом году, раньше жил в Словении. Там у него была жена и четверо детей. После развода старший сын, 16-летний Андрей, переехал к нему и мачехе в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Любляне. Светлана Малькова работает в художественной школе и активно развивает свой Instagram. А недавно она сменила имидж – из блондинки превратилась в шатенку.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Научитесь каждое утро просыпаться с предвкушением чуда и поверьте, чудеса не заставят ждать… Каждый день будут встречаться люди или обстоятельства, приносящие новые возможности по пути к вашему счастью!», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана заявляла, что уже устроила личную жизнь. А Роман Мальков тем временем пообещал перечислить необходимую сумму алиментов троим детям.

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