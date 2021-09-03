Стопроцентный хит: 46-летняя Навка в узких прямых джинсах умело подчеркнула стройность ног

Еще Эвелина Хромченко говорила о том, что брюки такого фасона станут идеальной альтернативой для скинни.

В Stories микроблога Татьяна Навка поделилась свежим селфи, продемонстрировав свой ультрамодный лук. Олимпийская чемпионка в танцах на льду отдала предпочтение серым джинсам прямого кроя, поддержав стопроцентный хит осеннего сезона. Еще Эвелина Хромченко говорила о том, что брюки такого фасона станут идеальной альтернативой для скинни. Подобрав правильную длину джинсов спортсменка умело подчеркнула стройность ног. Изюминкой образа стала клетчатая рубашка оверсайз. Не забыла фигуристка и про имиджевые очки с малиновой оправой.

Также на пике моды — джинсы трубы и палаццо. А вот скинни отошли на второй план. Узкие брюки, как подчеркивала Эвелина Хромченко, подходят только для стройных девушек с идеальной фигурой. Корпулентным дамам соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале советовала обратить внимание на джинсы бойфренды или брюки прямого кроя, но более свободные по посадке.

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