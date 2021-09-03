«С Леной у меня не получилось»: Астахов рассказал о своем двухлетнем романе с Кориковой

Актер Сергей Астахов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем романе с актрисой Еленой Кориковой.

«Мы жили вместе. Конечно, мы с Леной встречались. Она замечательная, красивая, талантливая. У нас были замечательные отношения, но недолгие. Я был уверен, что у нас все получится, но мы разные люди. Я вообще был сильно тогда заточен на карьеру. Лена не ожидала, что я ее буду ставить ниже своей карьеры. Для нее это было неприятным откровением». Сергей Астахов

Как отметил актер, он думал, что звезды должен с неба схватить. «Это сейчас я понимаю, что никаких звезд нет. Есть здесь и сейчас. С Леной у меня не поучилось. У нас были разные интересы. Я не смог ей дать того, чего она хотела. У меня не это не хватило сил. Вместе мы были всего два года. Я не оправдал ее отношений как мужчина. Лена хотела, чтобы ей отдал все, но я не справился», — заявил Сергей Астахов.

Сергей Астахов — известный актер театра и кино. Он лауреат театральной премии «Чайка».

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