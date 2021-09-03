«Эу! Лицо скривилось»: Муцениеце в тугих стрингах задрала ногу перед эпичным прыжком в воду

Агата Муцениеце после развода с отцом двоих своих детей заметно похорошела. Об этом говорили не только поклонники звезды, но и коллеги. А шоумен Дмитрий Нагиев, узнав о расставании актрисы с мужем, и вовсе заявил, что развод продлевает жизнь. Агата стала бегать по утрам, сменила имидж, все чаще появляется на съемках, много путешествует. Иными словами живет полной жизнью. И при этом успевает воспитывать детей — сына Тимофея и дочку Мию.

К слову, несмотря на изменения в личной жизни и новый статус разведенной женщины, Муцениеце не теряет свое потрясающее чувство юмора. Актриса поделилась «негламурным» снимком с отдыха, позировав у бассейна в сексапильном бикини. В тугих стрингах Агата игриво задрала ногу перед эпичным прыжком в воду. При этом Муцениеце скорчила смешную гримасу.

«Эу! Лицо скривилось», «Агата, ну вы юмористка! Такая веселая», «Крутышка, здорово, когда человек может посмеяться над собой! В наше время это редкость», «Пашка с вами точно не скучал! Веселушка», «Ой, ну ваше лицо! Такие смешные губки… юмористка», «Весело у вас там», «Минута до эпичного падения», «Опа! Совсем не гламурно», «Такая простая, ни капли звездности», «Любимая Агатушка», «Какая вы стройняшка», «Бедра и фигурка эталонные», — написали фолловеры.

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