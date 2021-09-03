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Расстегнула пуговичку: Седокова показала, как выглядит дома, вывалив пышный бюст

Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

Расстегнула пуговичку: Седокова показала, как выглядит дома, вывалив пышный бюст
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Недавно Анна Седокова представила фанатам свой новый альбом Secret Soul. Над ним артистка работала с особым трепетом. Клипы на песни она снимала в разных частях света: в Москве, Киеве, Лос-Анджелесе.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

Моментами своей жизни звезда довольно часто делится в своем микроблоге. На этот раз она показала, как выглядит дома. Анна позировала в гардеробной, надев спортивное трико и бежевый топ. Она кокетливо расстегнула верхнюю пуговичку, блеснув своими роскошными формами.

Напомним, в прошлом году Седокова устроила свою личную жизнь. Артистка вышла замуж в третий раз. Избранником ее стал баскетболист Янис Тимма, который младше на десять лет.

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