«Мы были молодые, неопытные, глупые»: Сергей Астахов объяснил, почему распался его первый брак

Как отметил актер, его союз с Натальей Комардиной долго не просуществовал.

Актер Сергей Астахов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся с первой женой Натальей Комардиной.

«С женой Наташей я познакомился на первом курсе театрального института в Воронеже. Она очень красивая и талантливая девушка. Была самой яркой на нашем курсе. Я влюбился и женился». Сергей Астахов

Как отметил актер, их брак долго не продержался. «Мы были молодые, неопытные, глупые. Женились, а через год развелись. Она уехала в Курск по распределению. Наташа была старше меня на курс или на два. Мы тогда венчались даже. Поймите, 35 лет назад это было нормой. Я хочу сказать, если вы были связаны с человеком, то никогда нельзя открещиваться от того, что было. Это было с вами. Вы вместе мечтали, рожали детей. И даже если прошло расставание — это часть нашей жизни», — заявил актер.

Напомним, что Сергей Астахов — известный актер театра и кино. Он лауреат престижной театральной премии «Чайка».

Смотрите также: