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Юлия Барановская появилась на «Модном приговоре» в красном платье с трендовым принтом и плечом-«седло»

Телеведущая Первого канала заняла место Надежды Бабкиной, пока артистка на гастролях.

Юлия Барановская появилась на «Модном приговоре» в красном платье с трендовым принтом и плечом-«седло»
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

На Первом канале стартовал новый сезон мейковер-шоу «Модный приговор». Первый выпуски пока проходят без Надежды Бабкиной – артистка была на гастролях с фестивалем «Песни России», когда проходили съемки.

Заменить артистку на модном суде пришла Юлия Барановская. Телеведущая появилась в шоу, нарядившись по последнему писку моды. Красотка предстала в красном платье с актуальным сейчас принтом «горошек» и плечом-«седло». Об этих трендах, кстати, ранее рассказывали соведущие Барановской – Эвелина Хромченко и Александр Васильев.

Юлия Барановская
Юлия Барановская. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

На шоу Барановская выступила модной защитницей героини Марины, которая была замужем за турецким мужчиной. Телеведущая не только поддержала девушку, подвергшуюся семейному насилию, но и помогла ей найти новый стиль.

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