Белькович VS Ивлев — кто круче?: главный шеф-повар СТС высказался о соперничестве между телеповарами

На многих телеканалах выходят кулинарные телепередачи. И их форматы могут быть кардинально разными — интервью, мастер-класс, шоу или остросюжетные проекты с «перчинкой», авторский выпуск, гость в студии. Но неизменно одно — звездами таких проектов являются признанные мастера кулинарного искусства. Один из таких, шеф-повар с телеканала СТС Александр Белькович, стал героем нового выпуска проекта «Загугли звезду».

Кулинар рассказал о себе, своей семье, творчестве и увлечениях. Не скрыл от нас маэстро и самый любимый рецепт, который вы можете почитать здесь. Вдобавок Белькович раскрыл главный секрет о том, существует ли соперничество между телеповарами с разных каналов. Поскольку Александра Бельковича часто сравнивают с другим авторитетным шефом — Константином Ивлевым, вопрос напрашивался сам собой.

«В России очень любят выяснять, кто круче готовит или еще что-то делает, чтобы был баттл или конкуренция, — подтвердил шеф и поведал об Ивлеве: — Мы с Константином очень хорошо общаемся. Не скажу, что лучшие друзья, но встречались на нескольких проектах. Он очень тепло ко мне относится, я — к нему. Я ценю творческий процесс, организованный Константином. Молодец, респект, нормальный мужик».

Константин Ивлев, напомним, — 47-летний ресторатор, телеведущий, основатель кулинарного направления «Новая русская кухня». Наиболее яркими телепроектами с его участием стали «На ножах», за которую получил ТЭФИ-2019, а также «Адская кухня», «Битва шефов» и другие.

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