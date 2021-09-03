«Часть испытаний уже отсняли»: Никита Турчин раскрыл секреты новой «Битвы экстрасенсов»

Самый молодой маг за всю историю проекта будет вести шоу вместо Сергея Сафронова.

Маг Никита Турчин стал новым ведущим «Битвы экстрасенсов». Проект стартует в конце сентября на телевидении. Это будет уже 22-й сезон шоу, которое, безусловно, полюбилась миллионам россиян. У проекта, напомним, всегда были очень высокие рейтинги на телевидении.

«Часть испытаний уже отсняли, и в качестве ведущего в них принимал участие фокусник Илья Ларионов». Никита Турчин

Как отметил Никита Турчин, вступительное испытание будет для всех участников традиционным. Поиски человека в багажнике одной из десятков машин. Что касается Ларионова, то он уже участвовал в проектах на телевидении. Зрителю, в частности, он известен по детской программе «Школа волшебства».

Напомним, что Никита Турчин заменил на «Битве экстрасенсов» уволенного со скандалом иллюзиониста Сергея Сафронова. В свое время молодой маг проходил испытание со связкой ключей. Среди других участников проекта он носит прозвище Ключник, сообщает «Комсомольская правда».

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