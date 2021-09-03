Не Алессандро, а Александр: молодой муж Азизы оказался не тем, за кого себя выдает

На днях 57-летняя артистка вышла замуж за итальянца, который оказался вовсе не итальянцем.

На днях певица Азиза сыграла шикарную свадьбу с молодым итальянцем Алессандро Лортэ. Ранее было известно, что он младше 57-летней артистки на 16 лет, живет в Италии, занимается ресторанным бизнесом. Но все оказалось совсем не так.

На самом деле Алессандро Лортэ оказался Александром Соколовым. Много лет он жил в Липецке вместе с мамой Людмилой и братом, но однажды решил начать новую жизнь в Италии. Там он открыл ресторан, однако бизнес не получился.

«Саша говорил маме: «Я не хочу жениться, она старая и страшная. И еще сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость». Но мама заставила: «Нам нужны деньги», — рассказала знакомая семьи в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Добавим, что свадьбу Азиза организовала за свой счет. Кроме того, артистка купила молодому мужу два костюма для торжества.

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