«Вы работать не будете»: за что Марк Захаров уволил Ирину Алферову из «Ленкома»

В «Ленком» Ирина Алферова пришла уже в статусе звезды. После фильма «Хождение по мукам» она получила всенародную любовь, а в тот же день, когда перешагнула порог театра, и любовь Александра Абдулова.

Все складывалось, как нельзя лучше, но однажды Марк Захаров устроил влюбленным актерам жестокую выволочку, после чего Алферова покинула «Ленком». Все дело в том, что на гастроли они прилетели другим рейсом и появились в театре за полчаса до начала постановки.

«Знаете, Ирина, вы прекрасно смотритесь на экране, и я не сомневаюсь, что вас будут снимать в кино. В Москве есть Театр киноактера — вот туда и идите. В нашем театре вы работать не будете», — приводит слова мэтра «Комсомольская правда».

Добавим, свое слово Захаров сдержал. Артистка ушла из театра в тот же год, когда рассталась с Абдуловым, посвятив «Ленкому» 17 лет своей жизни.

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