Быстро, просто и вкусно: телеповар Белькович рассекретил свой самый любимый рецепт итальянской пасты

Известный ведущий и автор кулинарных книг в проекте «Загугли звезду» признался – выбрать какой-то один обожаемый рецепт всегда сложно.

Известный телеведущий-кулинар, ресторатор и шеф-повар Александр Белькович давно учит телезрителей и Интернет-пользователей вкусно и быстро готовить из простых подручных ингредиентов. Он написал семь книг на основе своих рецептов, но вопрос, какой их них – самый любимый, для повара оказался одним из сложных.

И все-таки, специально для Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду» Белькович раскрыл свой самый обожаемый рецепт. Сохраняйте или записывайте — итальянская паста с морепродуктами от теле-повара!

Александр Белькович предлагает использовать все, что связано с морепродуктами, — кальмары, мидии, крабы, тут что вашей душе угодно.

«Закидываем варить спагетти, на сковородку наливаем оливковое масло. Кидаем туда мелкий чесночок, а потом жарим его на небольшом огне, чтобы он не подгорел ни в коем случае. Затем закидываем туда нарезанные кальмары и креветки, обжариваем их вместе с чесноком и оливковым маслом. Нельзя передерживать продукт, потому что он будет жесткий!», — рассказал повар.

Затем нужно влить белого сухого вина, чтобы привнести кислинку в блюдо. «Оно сразу кипит, алкоголь испаряется, а потом туда уже можно наливать воду, в которой варилось спагетти, и сами спагетти. Все перемешиваем, обязательно перчим, добавляем соль и мелко рубленной петрушки», — объяснил Белькович.

Можно подливать туда немного воды, а в финале добавить оливковое масло и все перемешать. «Тем самым мы создаем эмульсию с соусом и оливковым маслом. И, конечно, деликатный вкус создают морепродукты», — отметил повар.

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