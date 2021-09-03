Вместе никогда не скучно: Климова с подругой сделали косметические маски в самолете и посмеялись над собой

Давние подруги вместе летали за границу и теперь вернулись в Москву.

У 43-летней звезды театра и кино Екатерины Климовой всегда с чувством юмора и самоиронией было отлично. Знаменитость обладает веселым нравом и любит посмеяться, стараясь сохранять позитив даже в такие моменты, когда это кажется очень трудно. На этот раз красотка летела с подругой Татьяной Лютаевой в самолете и показала, как они это делали.

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По совету визажистов, Климова и Лютаева сделали себе маску на время полета – якобы, так кожа теряет меньше влаги и риск ее обезводить в воздухе снижается. Чтобы было веселей, надели наушники. И оказалось, что со стороны зрелище получилось весьма забавным. Когда красотки решили себя заснять для памятного кадра, в салоне раздалось предупреждение стюардессы. И это актрис рассмешило по-настоящему.

«Мы раздадим формуляры», — подписала свое видео Климова.

Екатерина Климова разместила свое смешное видео у себя в микроблоге, чтобы как можно больше людей, увидев его, посмеялись и подняли себе настроение.

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