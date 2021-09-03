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«Он на Анисиной женат!»: Волочкова в объятиях Джигурды вызвала гнев публики

Снимками экс-балерина поделилась в своем Instagram.

«Он на Анисиной женат!»: Волочкова в объятиях Джигурды вызвала гнев публики
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Пока в полицию разбираются с происхождением фотографии, которая недавно облетела всю Сеть, где Анастасия Волочкова справляет нужду на собственном участке, экс-балерина вновь вызвала гнев публики. На этот раз в своем Instagram она поделилась кадрами, на которых позирует в объятиях Никиты Джигурды.

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Скриншот:
instagram.com/volochkova_art

«Он на Анисиной женат! Анисина в курсе? Опять нет повода не выпить», — писали пользователи Сети.

Напомним, Никита Джигурда женат на фигуристке Марине Анисиной. Она проживает в Испании, где тренирует детей. Некоторое время назад пара разводилась, но поняла, что не может жить друг без друга.

К слову, с автора скандальной фотографии, подловившего экс-балерину саду, она намерена взыскать 20 миллионов рублей.

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