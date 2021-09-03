Пока мама на тусовке: Омаров с пятилетней дочкой от Бородиной покатался по ночной Москве

Телеведущая отправилась в дорогой ресторан с подругами, а бывший муж поспешил воссоединиться с наследницей.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и ее второй муж Курбан Омаров этим летом развелись. Пара не стала афишировать свой разрыв, но поклонники все узнали. Теперь муж и жена официально бывшие и по-прежнему отбиваются от вопросов, что произошло и почему так вышло.

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У Бородиной и Омарова растет пятилетняя дочка Теона. Звездная мама как-то призналась, что девочка очень тяжело переживает развод родителей, и даже намекнула, что ее отец не спешит проводить с ней время. Но Курбан Омаров старается в своем микроблоге доказать обратное: практически каждый день он показывает, как общается с Теоной – лично или по телефону. На сей раз отец приехал за дочкой уже за полночь, чтобы увидеть ее.

«О, а ты че тут делаешь? Тебе завтра в садик!», — пошутил Омаров, показывая счастливую дочку у себя в машине.

Омаров с наследницей решили покататься по ночной Москве, пока мамы нет дома – телеведущая в это время отправилась на тусовку в дорогой ресторан.

Напомним, Бородина и Омаров были вместе 5 лет.

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