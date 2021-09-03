«В цвет времени года»: Татьяна Навка после посещения стилиста показала свои новые волосы

Наступившая осень сподвигла многих знаменитостей подумать о смене имиджа. И в числе первых в кресло стилиста поспешила фигуристка, бизнес-леди Татьяна Навка. Звезда решила поменять цвет волос и отказаться от русого в пользу актуального.

«Волосы в цвет времени года? Взмах рук и вот!», — показала свой результат преображения Навка.

Татьяна с удовольствием позировала с новым цветом волос, заметно, что она осталась в восторге. Еще бы – своему мастеру красотка доверяет уже на протяжении 8 лет, и иначе быть просто не могло. Подписчики в комментариях новый образ любимицы оценили:

«Какая красивая! Очень идет!», «Карамельный цвет, красиво!», «Вам очень идет, Татьяна! Вы невероятная красавица», «У вас шикарные волосы, Татьяна, и парикмахер тоже!», «Очень красиво и маняще», «Очень красивые переливы цветов, очень красивая укладка!», — пишут некоторые.

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Кстати, мужчины в смене имиджа не уступают прекрасной половине. Муж Елизаветы Боярской, актер Максим Матвеев решился на радикальные меры. После похода к стилисту мужчина стал короткостриженным блондином, чем лишил дара речи многих фанатов.

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