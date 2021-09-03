Под песню любимой жены: Максим Галкин на морской прогулке на яхте полюбовался красивым закатом

Популярный артист старается во время гастролей совместить работу и отдых.

Телеведущий, шоумен и пародист Максим Галкин является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов на отечественной эстраде. Муж Аллы Пугачевой регулярно выступает на частных вечеринках, о чем не скрывает от своих поклонников. И на этот раз по работе шоумен выбрался на море. Как всегда, звезда старается уделить делу время, а потехе час, и на сей раз ему удалось развлечься на море.

В свободные от работы часы Галкин искупался с сибобом, который просто обожает, а вечером отправился встречать закат на яхте. Как это было, шоумен показал у себя в микроблоге.

«Удалось между работой и работой догнать на пару дней ускользающее лето», — признался артист.

На кадрах, которыми поделился Галкин, вечерние часы вот-вот сменятся сумраком и спрячут окружающую красоту в сумрак. Шоумен оказался одиноким зрителем сей картины, правда, вместо тишины решил послушать легендарные хиты своей жены Аллы Пугачевой.

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