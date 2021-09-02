«В осень ушла в «Барбаре» песочного цвета»: Стриженова на шопинге выбрала российское пальто с акцентом на талии

Екатерина Стриженова – приверженица классического стиля. Такой ее видят зрители Первого канала, да и в жизни она предпочитает традиционные, но в то же время современные модные вещи.

Вот и на международной выставке моды Collection Premiere в Москве она была замечена примеряющей пальто из коллекции старой доброй классики, включая меховые. Ведущая выбрала модель коричневого оттенка, которая в этом сезоне актуальна. Также Эвелина Хромченко, ведущая «Модного приговора», замечала, что коричневые тона универсальны, они сочетаются практически со всеми другими.

«В осень ушла в «Барбаре» песочного цвета… Приятно осознавать, что все это сделано в России!» — написала Стриженова в личном блоге.

Стоит отметить, что Екатерина пришла на выставку в образе учительницы гимназии, облачившись в черную юбку-плиссе, белую блузку с жабо и приталенный жакет. Волосы звезды были собраны в аккуратный клубок сзади.

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