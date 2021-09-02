«Я в шоке, уже 30 лет»: Кристина Асмус поздравила младшую сестру с днем рождения

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в фильме «Текст» — Кристины Асмус — появилась совместная фотография артистки с ее младшей сестрой Кариной. Таким способом бывшая жена Гарика Харламова поздравила родственницу с днем рождения.

Асмус отметила, что ее младшей сестре исполнилось тридцать лет. Кристина не могла поверить в это. Актрисе кажется, что они с сестренкой все еще ходят в школу и занимаются гимнастикой.

«У моей родной сестры сегодня день рождения! Я в шоке, уже 30 лет! Не только по дочке заметно, как быстро летит время. Только вчера вместе с Кариной ходили на гимнастику, голодали, дрались, спали стоя в электричках после тяжелых тренировок», — вспомнила Асмус.

Фолловеры Асмус отметили, что Карина очень похожа на старшую сестру. А вот дочь Кристины напоминает им тетю малышки.

«Одно лицо», «Вы очень похожи», «Теперь понятно, на кого похожа ваша дочь. Вылитая ваша сестра», «Вы так похожи, как близняшки», «Вы очень похожи», «Дочка на нее похожа очень», — написали поклонники Асмус в комментариях под фото.

«И вот уже наши дочери ходят в школу. Кариша, ты прекрасна! Ты мой стимул, моя опора, мой самый близкий друг! Я тебя безумно люблю! С днем рождения», — заявила Кристина.

Напомним, ранее Кристина Асмус вспомнила спортивное прошлое. Артистка похвасталась акробатическими способностями, встав на руки и продемонстрировав отличную гибкость.

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