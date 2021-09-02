«Напоминает Монику Беллуччи»: Александр Васильев сравнил Ольгу Бузову с итальянской актрисой

Фэшн-эксперт и звездный декоратор Александр Васильев оценил внешность эпатажной Ольги Бузовой. Примечательно, что внешность бывшей возлюбленной шоумена Давида Манукяна напоминает знаменитости образ Моники Беллуччи.

Ольга Бузова, по словам Васильева, не так уж и плоха. Историка моды впечатляют длинные стройные ножки телеведущей. Если хейтерам Бузовой формы артистки кажутся плоскими, то ведущему Первого канала нравится точеная фигура Ольги.

Более того, Александр Александрович уверен, что исполнительница хита «Мало половин» напоминает итальянскую красавицу — модель и актрису Монику Беллуччи.

«У нее очень складная фигурка! Длинные точеные ножки, симпатичная внешность. И лицом, надо сказать, она напоминает Монику Беллуччи», — заявил Васильев в одной из передач «Модный приговор».

Напомним, ранее Ольга Бузова после советов модного эксперта Эвелины Хромченко появилась в жакете с эполетами из страз. Звездный стилист подчеркнула, что эполеты являются микротрендом этого года, который набирает обороты. Хромченко уверяет, что через пару сезонов такой аксессуар будет продаваться на каждом шагу.

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