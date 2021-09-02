«Будут на каждом шагу»: Волочкова вслед за Орбакайте появилась на публике в модном платье с эполетами

Российские звезды один за другим поддерживают тренд на съемные эполеты. Ранее в этом стильном аксессуаре уже отметились Полина Гагарина и Кристина Орбакайте, которые украсили ими свои платья.

Как замечала ранее ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко, тренд на эполеты вскоре заявит о себе очень сильно. На фэшн-шоу стилист рассказала, что это актуальное украшение перебралось в женские гардеробы из военной формы.

«Эполеты — микротренд, он набирает обороты. Через несколько сезонов буквально на каждом шагу будут продаваться съемные эполеты», — поведала ведущая.

Теперь этот тренд поддержала Анастасия Волочкова, которая в последнее время отличается стильными и утонченными аутфитами. Ранее она появилась в актуальных туфлях на платформе, как у Ларисы Долиной, а теперь пришла в модном платье с эполетами на вечеринку к Никите Джигурде. К слову, балерина выбрала также модную в этом сезоне длину – мини. Ранее на «Модном приговоре» рассказывали об этом.

«С моим другом Никитой Джигурдой на праздновании годовщины свадьбы его с Ольгой», — подписала в личном блоге обнародованное фото с артистом Анастасия Волочкова.

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