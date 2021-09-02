«Неужели Христос?»: Дима Билан изменил имидж в новом клипе с Зиверт

На личной странице исполнителя Димы Билана появилась фотография со съемок клипа на новую песню артиста с Зиверт.

Напомним, Билан исполнил свою композицию «Это была любовь» в новой аранжировке. К слову, вместе с Димой теперь поет Зиверт.

А недавно артисты отправились на съемки клипа на песню в новом прочтении. Дима Билан показал первые кадры музыкального ролика. Певец поделился новым образом, который создавался специально для съемок.

«Сегодня день Х! Премьера клипа с Зиверт», — напомнил Билан.

А вот поклонники нашли поразительное сходство исполнителя с Иисусом и Алладином. Фолловеры Билана отметили, что новый имидж артиста кардинально преобразил Диму:

«Неужели Христос?», «Вы похожи на Иисуса в этом образе… Божественно красивы!», «И в этом образе как прекрасен, а взгляд!», «Алладин, где твоя Жасмин?», «Алладин прямо, а Жасмин — это Зиверт», «Вылитый Иисус».

Напомним, ранее Дима Билан спел дуэтом с участницей лейбла Black Star. Клава Кока в спортивном аутфите исполнила совместную песню с артистом.

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