Грациозно и без слез: мама Тимати похвасталась растяжкой внучки

В одной из последних Stories личного микроблога родительницы шоумена Тимати появились кадры, на которых дочь знаменитости демонстрировала растяжку. Бабушка девочки запечатлела внучку на тренировке в танцевальном классе.

Напомним, семилетняя Алиса увлекается балетом. Бабушка малышки занимается воспитанием Юнусовой и часто лично присутствует на тренировках внучки. Симона Черноморская поддерживает Алису, при этом не дает девочке расслабляться.

Недавно мама Тимура Юнусова запечатлела второклассницу Алису в танцевальном зале. Юнусова среди других девочек выполняла сложные гимнастические элементы. Черноморская похвасталась растяжкой внучки, которая смогла сделать вертикальный боковой шпагат. При этом выражение лица малышки было серьезным и спокойным одновременно. Алиса без лишних движений чисто выполнила элемент и получила одобрение бабушки.

Напомним, ранее мама Алисы Юнусовой — Алена Шишкова — похвасталась дочерью в первый учебный день. Малышка в День знаний запечатлелась с праздничными шарами в школьной форме. Дочь Тимати надела белоснежную блузку с коротким рукавом, полосатый галстук и серую юбку в складку.

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