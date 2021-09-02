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Грациозно и без слез: мама Тимати похвасталась растяжкой внучки

Алиса Юнусова с легкостью выполняет множество гимнастических элементов.

Грациозно и без слез: мама Тимати похвасталась растяжкой внучки
Тимати с дочерью Алисой. Фото: Instagram.com/timatiofficial

В одной из последних Stories личного микроблога родительницы шоумена Тимати появились кадры, на которых дочь знаменитости демонстрировала растяжку. Бабушка девочки запечатлела внучку на тренировке в танцевальном классе.

Напомним, семилетняя Алиса увлекается балетом. Бабушка малышки занимается воспитанием Юнусовой и часто лично присутствует на тренировках внучки. Симона Черноморская поддерживает Алису, при этом не дает девочке расслабляться.

Недавно мама Тимура Юнусова запечатлела второклассницу Алису в танцевальном зале. Юнусова среди других девочек выполняла сложные гимнастические элементы. Черноморская похвасталась растяжкой внучки, которая смогла сделать вертикальный боковой шпагат. При этом выражение лица малышки было серьезным и спокойным одновременно. Алиса без лишних движений чисто выполнила элемент и получила одобрение бабушки.

Алиса на тренировке
Алиса на тренировке. Фото: Instagram.com/simona280

Напомним, ранее мама Алисы Юнусовой — Алена Шишкова — похвасталась дочерью в первый учебный день. Малышка в День знаний запечатлелась с праздничными шарами в школьной форме. Дочь Тимати надела белоснежную блузку с коротким рукавом, полосатый галстук и серую юбку в складку.

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Алена Шишкова и ТиматиАлиса Юнусовапрекрасная растяжкареальные родителиСемья ТиматиСимона Черноморская