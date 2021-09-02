«Свое! Так приятно»: Безруков показал, что он собрал на собственном огороде с женой и сыном

Чуть больше месяца назад Анна Матисон и Сергей Безруков стали родителями в третий раз. Вслед за пятилетней дочкой Машенькой, двухлетним сыном Степой у них родился еще один наследник Васенька. Маму выписали из роддома уже через три дня, а летом вся семья отправилась на дачу – наслаждаться воздухом, красотой природы и урожаем.

Сергей Безруков рассказал подписчикам, что они с женой выращивают на огороде овощи и фрукты. И огурцы он любит есть не в салатах, а сразу – с грядки. Вкуснее их для Безрукова просто не существует. Анна Матисон на удивление успевает справляться и с земледелием, и с тремя детьми, да еще мужа периодически снимает для его микроблога. Как оказалось, тому есть объяснение – ей помогает подрастающая хозяйка-дочь.

С наступлением осени звездная семья решила показать в Instagram, какой хороший урожай им удалось уже собрать. На выставленном в Сеть видео видно, как актер везет в тачке свеклу, морковь, редьку, кабачки, а вокруг растут деревья с черносливом и яблоками. Артиста при этом сопровождают жена и сын Степа.

«Урожай. Осень. Осень – хорошо! Завершаем летний сезон…. Свое! Так приятно… вот честное слово», — подписал видеокадры Сергей Безруков.

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