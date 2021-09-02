«Как она грудью трясет!»: Пынзарь в страстном алом платье находчиво показала тело в танце

Экс-участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь и ее муж Сергей после перехода проекта с канала ТНТ на «Ю» стали его ведущими. Для звездной четы это было не простым решением, ведь теперь им приходится жить на две страны: Турцию и Россию.

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На Средиземноморье у Сергея и Дарьи есть недвижимость в собственности и бизнес, а в Москве — престижная работа на телевидении. Однако звезды не собираются прощаться ни с одной своей частью жизни, успевая и потрудиться, и красиво отдохнуть. Это нередко вызывает у людей зависть. Даша, к тому же, частенько любит подразнить фолловеров секси-кадрами в дерзких бикини.

После того, как Пынзари стали вести «Дом-2» количество хейтеров только прибавилось. Однако Даша рассказала, что ее это нисколько не угнетает — она уже 13 лет популярна в Сети и за это время у нее буквально выработался иммунитет.

«Мне вообще пофиг, даже некоторые меня веселят, потому что подмечают что-то смешное, начиная от походки, а она у меня правда смешная, и заканчивая моей старостью (ну тут я как-бы не согласна, мне не обидно), короче обидеть меня почти невозможно», — написала Дарья Пынзарь в личном блоге.

Свое послание злопыхателям знаменитая блондинка украсила видео танца с мужем под песню разбойников из мультфильма «Бременские музыканты». При этом звезда облачилась в страстное алое платье с разрезом, демонстрируя ноги и активно колыхая пышной грудью.

«Как она грудью трясет!», «Боже, как красиво», «Даша, ты очень красивая, не обращай ни на кого внимания», «Вау, ты секси, детка», — прокомментировали пост фолловеры.

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