Семейное селфи: София Ротару в платье-вышиванке запечатлелась с родными в Тоскане

София Ротару уже давно живет в Киеве. Она крайне редко выступает на публике, хотя и остается одной из самых популярных украинских исполнительниц. Ее окружают родные: сын Руслан с женой Светланой. У артистки также есть внуки: Анатолий и София. Недавно звезда побывала в России. Она приезжала в Сочи, чтобы выступить на «Новой волне». Ей удалось снова сорвать шквал аплодисментов.

А вот свой день рождения Ротару отпраздновала в Италии. В честь 74-летия она не стала устраивать вечеринку, а поужинала с родными в ресторане. Несколько недель певица путешествует. 2 сентября ее внучка решила поделиться очередным кадром с отдыха в Пьетрасанте, Тоскана. София, которая, к слову, работает моделью и живет в Нью-Йорке, сделала семейное селфи. На старинных ступеньках артистка сидела в струящемся платье-вышиванке черного цвета. Рядом с ней присела невестка, а вот сын позировал стоя.

Поклонники отметили, что внучка очень похожа на свою бабушку. Многие также одарили комплиментами саму певицу, которая впечатлила своим моложавым видом.

«Любимейшая София Михайловна», «Самое главное в жизни — это семья. Любите и берегите друг друга», «Как всегда, со знаком мира», «Очень красивая семья, все в черном, стильные», — прокомментировали пост подписчики.

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