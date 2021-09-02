«Аллочке приятно смотреть»: Галкин блеснул накаченным телом в море под песню Пугачевой

Максим Галкин рассказал в личном блоге о своем новом водном увлечении, которое он освоил на море в короткой поезде. И заодно юморист блеснул накаченным телом, выложив видео в Instagram, демонстрируя новые навыки.

В кадре муж Аллы Пугачевой под ее же песню катается на буксире с мотором в виде торпеды, который называется seabob.

«Удалось между работой и работой догнать на пару дней ускользающее лето. Обожаю seabob — это вот эта штука, которая меня по воде волочет, но со стороны это не так эффектно, как я это себе представляю сам», — поведал артист.

«Дельфин», «Вау!», «Достаточно эффектно», «Максим конечно молодец. Но песня бомба. Сколько лет. Но так приятно слушать», «Как здорово выглядит, даже со стороны», «Счастливый. Еще и под песню нашей и вашей Аллы. Отличного отдыха вам, круто», «Какой вы красивый, Аллочке приятно на вас смотреть, наверняка», — прокомментировали клип поклонники Галкина.

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