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«Давайте подождем до октября»: Валерий Комиссаров отреагировал на высокие рейтинги «Дома-2»

Как отметил основатель телепроекта, точная картина прояснится через полтора месяца.

«Давайте подождем до октября»: Валерий Комиссаров отреагировал на высокие рейтинги «Дома-2»
Валерий Комиссаров. Фото: Globallookpress.com

Основатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на новости, что у шоу сегодня очень высокие рейтинги.

Давид Манукян
Давид Манукян. Фото: Globallookpress.com

«Давайте подождем до октября. Точнее до второй половины октября. Мне сейчас просто нечего сказать. Давайте подождем. Осталось всего полтора месяца. А вот потом мы поговорим. Буду ждать вашего звонка с нетерпением».

Валерий Комиссаров

Ранее блогер и телеведущий Давид Манукян потребовал с Валерия Комиссарова шампанское. Он опубликовал последние рейтинги шоу. Выяснилось, что среди реалити в августе на канале «Ю» «Дом-2» был самой рейтинговой программой.

Напомним, что в свое время основатель «Дома-2» нещадно критиковал новый проект, который перебрался на канал «Ю». Валерий Комиссаров, в частности, говорил, что установит фонтан из шампанского у офиса канала, если шоу продержится до 1 сентября нынешнего года. Как показала практика, пока проект никто не собирается закрывать.

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