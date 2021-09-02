«Осень в деревне Грязь, красиво!»: Юдашкина в белых джинсах и кардигане в пол приехала в гости к Пугачевой

Алла Пугачева вырастила дочку Кристину Орбакайте: она так много работала, что слишком мало внимания уделяла наследнице. Эту ошибку она решила больше не совершать. Когда у нее появились двойняшки Лиза и Гарри, артистка почти перестала давать концерты и посвятила себя семье. Накануне Алла Борисовна отвела детей в школу. Малыши пошли во второй класс в гимназию, которая находится недалеко от деревни Грязь, где они живут.

Максим Галкин поделился кадрами со школьной линейки. А 2 сентября к ним в гости приехала жена Валентина Юдашкина, Марина. В прошлом году она поздравила детей и даже привезла им торт. Не исключено, что светская львица снова решил их побаловать. В соцсети подруга Аллы Пугачевой опубликовала фото с прогулки по саду Примадонны. Она предстала в белых джинсах и молочном кардигане в пол. Монохромный наряд дополнили кроссовки.

«Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень, с печальным шумом обнажалась! Осень в деревне Грязь, красиво!» — отметила Марина.

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