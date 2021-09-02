«Дом-2» — номер один среди реалити «Ю» в августе»: Манукян потребовал шампанское с Комиссарова

Как отметил блогер и телеведущий, проект только наращивает обороты и будет и дальше процветать.

Музыкант и телеведущий Давид Манукян в сторис Instagram потребовал шампанское с основателя «Дома-2» Валерия Комиссарова.

Ранее основатель «Дома-2» нещадно критиковал новый проект. Валерий Комиссаров, в частности, говорил, что установит фонтан из шампанского у офиса канала «Ю», если шоу продержится до 1 сентября нынешнего года. Как показала практика, пока проект никто не собирается закрывать.

«Дом-2» — номер один среди реалити «Ю» в августе. «Валера, где шампанское? Валера, тащи шампанское. Вместо закрытия «Дома-2» — плюс 39 процентов». Давид Манукян

Напомним, что Давид Манукян несколько месяцев назад стал ведущим шоу «Дом-2», которое сейчас выходит на канале «Ю». Причем он занял место своей бывшей возлюбленной, с которой был вместе на протяжении полутора лет, телеведущей Ольги Бузовой. Манукян стартанул сразу же с места в карьер. Он стал участником нескольких скандалов на шоу.

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