«В прессе пишут, что тебе 65 лет»: Катя Лель раскрыла настоящий возраст своего мужа

С 2008 года певица состоит в браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым.

Певица Катя Лель в Instagram нежно и оригинально поздравила с днем рождения своего мужа — бизнесмена Игоря Кузнецова. Она заметила, что они оба рождены в сентябре под одним знаком Девы.

«Тебе 49, хотя в прессе пишут, что тебе 65 лет и ты шикарно выглядишь. Мужчина хорошо сохраняется благодаря заботе и любви его любимой женщины, и это правда! Семнадцатый год как нас свела судьба, в самый не простой период моей жизни. За что благодарю! Благодарю за нашу любовь и за нашу доченьку!» Катя Лель

Как отметила 46-летняя Катя Лель, любимому мужу она желает осознанности во всех проявлениях и крепкого здоровья. Кроме того, она пожелала супругу быть счастливым. Его она назвала своим самым любимыми человеком. Исполнительница пожелала счастья мужу рядом с ней.

Напомним, что Катя Лель и Игорь Кузнецов сыграли свадьбу в октябре 2008 года. Их общая дочь Эмилия появилась на свет в апреле 2009 года.

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