«Мне было очень страшно»: Анна Кошмал вспомнила, как ее утверждали на роль в «Сватах»

По словам украинской актрисы, она до сих пор благодарна всем актерам и режиссеру Андрею Яковлеву.

На фанатской страничке в Instagram звезд сериала «Сваты» появилось архивное видео, на котором актриса Анна Кошмал вспомнила, как получила роль Жени Ковалевой в нашумевшей картине.

«Конечно, для меня это было в начале очень сложно, потому что я была, мягко говоря, непрофессиональной. Это была моя первая роль. Я раньше выступала только на сцене. И то в основном либо пела, либо танцевала в балете. А это серьезная роль, большая, главная. С такими артистами маститыми. И они были моей опорой и поддержкой, потому что мне было очень страшно. У меня ничего не получалось в самом начале. У меня была не поставленная речь». Анна Кошмал

Как отметила Анна Кошмал, она многое не знала об актерской профессии. При этом все актеры ей помогали. «Прямо на практике всему обучали. Я до сих пор им всем благодарна. Особенно режиссеру Андрею Яковлеву, который утвердил на роль в сериале «Сваты». Который сделал меня Женей», — заметила Анна Кошмал.

Напомним, что прошедшим летом в Грузии была доснята седьмая часть «Сватов». На экраны картина должна выйти в конце осени.

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