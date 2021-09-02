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Младшее поколение семьи: Пугачева в кокетливой шляпке с Галкиным предстала с двойняшками-второклассниками

Жена шоумена Максима Галкина первого сентября пришла на школьную линейку со своими детьми.

Младшее поколение семьи: Пугачева в кокетливой шляпке с Галкиным предстала с двойняшками-второклассниками
Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой, а также внучкой Клавой. Фото: Instagram.com/ maxgalkinru

Поклонники 72-летней Аллы Пугачевой трепетно следят за каждым новым выходом в свет их любимицы. Первого сентября жена шоумена Максима Галкина вместе с детьми сходила на школьную линейку. Семилетние двойняшки Гарри и Лиза теперь стали второклассниками. В Instagram ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале поделился свежими кадрами со школьного праздника. Это событие стало тем самым редким совместным выходом в свет.

Алла Пугачева в кокетливой шляпке и лонгсливе позировала с мужем и детьми. Лиза и Гарри облачились в школьную форму. Дочка Примадонны покрасовалась в жакете и блузке с жабо. Длинные белокурые локоны дочки певица собрала в две косички, украсив прическу бантиками. Ну а Гарри примерил пиджак с рубашкой и бабочкой. Выглядел сын Аллы Пугачевой как маленький джентльмен.

Певица Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/
maxgalkinru

«Вот оно — младшее поколение семьи», «Ну какие красавцы», «Аллочка выглядит очень молодо словно юная девочка», «Шляпка такая элегантная», «Почаще бы всех видеть вместе», «Алла просто светится от счастья рядом с молодым мужем», «Все возможно, если есть любовь!», «Лиза и Гарри совсем взрослые, как быстро летит время», — написали фолловеры.

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