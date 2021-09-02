«Стринги меж булочек! И сдобой к народу»: Муцениеце в трусиках сексуально обнажила мягкое место

Агата Муцениеце поделилась в Instagram летним «горячим» фото в мини-бикини. Актриса из фильма «Тобол» сексапильно обнажила «свою сдобу», позировав у бассейна в тугих стрингах. Ткань трусиков так и льнула к крепкому «орешку» красавицы-актрисы, подчеркивая округлые прелести звезды. Муцениеце есть, чем похвастаться. Выглядит она соблазнительно и роскошно.

«Секси-мамасита», «Пашка бьется в конвульсиях?», «Бывший, небось, локти кусает», «Афродита!», «Бывают же такие сексапильные чики», «Без детей отдыхать, это конечно, кайф!», «Не зря Нагиев говорил, что развод продлевает жизнь», «Давно надо было жить отдельно от мужа! Вон какая стала», «Стринги меж булочек! И сдобой к народу», «Пашка сдал, а Агата красотка», «Без мужика своего цветет и пахнет», «Почаще надо на свидания ходить», — пишут фолловеры.

Агата Муцениеце еще до развода с «мажором» Павлом Прилучным удивила поклонников откровениями в Storeis микроблога. Тогда актриса из фильма «Тобол» рассказала, что муж отнял у нее мобильный и вышвырнул его на улицу. К тому же Паша сильно напугал детей. Это стало последней каплей для Агаты. Она с сыном Тимофеем и дочкой Мией переехала в городскую квартиру, оставив мужу просторный дом. По слухам, там сейчас хозяйничает Мирослава Карпович.

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