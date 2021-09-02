«У них наверняка была симпатия»: дочь Самохиной – о тайном романе матери с Нагиевым

Актриса Александра Самохина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о тайном романе своей матери, актрисы Анны Самохиной, и телеведущего Дмитрия Нагиева.

«История с Нагиевым у меня каждый раз вызывает недоумение. Я никогда от мамы, хотя в дальнейшем у нас были очень откровенные отношения, и она мне много чего рассказывала, о Нагиеве не слышала ни слова. Возможно, у них была симпатия. Но, как я думаю, дальше этого никуда у них не пошло».

Александра Самохина

Как отметила Александра Самохина, Дмитрий Нагиев прежде всего шоумен и экспрессивный человек. «Он иногда может сказать такое красное словцо. Поэтому я лично не в курсе их отношений с Нагиевым, но допускаю, что можно заинтересоваться таким мужчиной. Симпатия у них наверняка была», — заявила Александра Самохина.

Напомним, что Анна Самохина ушла из жизни 11 лет назад. На момент смерти ей было всего 47 лет.

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