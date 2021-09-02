«Молодой маме все к лицу»: Арзамасова в блузе с резинкой на талии и узких брюках покрасовалась на фото

26-летняя Лиза Арзамасова успела не только построить карьеру на ТВ и в театре, она также вышла замуж за постановщика ледовых шоу Илью Авербуха. А в августе актриса из ситкома «Папины дочки» подарила хореографу первенца — сынишку Левушку. По словам Лизы, парадом в их семье командует малыш. Судя по всему, спать своим родителям Лев пока не дает. «Ночки бойкие», — с юмором отметила актриса, намекнув, что пока только может мечтать о том, чтобы выспаться.

В своем микроблоге Арзамасова поделилась свежим фото, на котором она позировала в белой блузе с резинкой на талии и узких брюках. Кокетливая шляпка дополнила лук молодой мамочки. Лиза поблагодарила поклонников за их теплые слова, отметив, что даже не может представить, как люди находят в себе столько внутренних ресурсов, чтобы делиться теплом и светом с окружающими.

«Молодой маме все к лицу», «А с кем оставила сынишку?», «Лизик! Ну какая хорошенькая», «Глазки светятся счастьем», «Только хорошеет», «Почаще делитесь снимками с сынишкой Левушкой», «Будни молодой мамочки», «Материнство только красит», «Вот вам и Галина Сергеевна! Похорошела и стала совсем взрослой», — написали фолловеры.

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