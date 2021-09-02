Вся в тетю: Наталья Рудова показала красотку-племянницу с пышным декольте

Девушка отметила свое совершеннолетие, и по такому случаю знаменитая актриса явила ее миру.

38-летняя актриса театра и кино Наталья Рудова активно пользуется Instagram, где делится с подписчиками новостями из своей жизни. О личном красотка старается не распространяться, зато откровенных кадров в ее профиле всегда предостаточно.

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Сравнительно недавно фанаты узнали, что у Рудовой есть родная сестра Оксана. А на сей раз актриса явила миру свою красавицу-племянницу Аню, которая отметила совершеннолетие.

«Этому ребенку сегодня 18! Люблю мою девочку, моя племяшка! Будь счастлива и любима!», — подписала снимок актриса.

Рудова запечатлелась с именинницей в нарядном декольтированном платье, и подписчики сразу же обратили внимание – тетя и племянница очень похожи:

«Наташ! Вот это генофонд у вашей семьи! Какие все красивые!», «А вы очень похожи», «Красивая девочка! Очень на вас похожа, только шатеночка», «Классная племяшка», «Натусь я прощу тя, только не испорти ее как себя», «Вы как две подружки», «Наташа как же она похожа на вас», — пишут в комментариях поклонники.

На день рождения племяннице Рудова подарила смартфон последней версии, чем привела виновницу торжества в настоящий восторг.

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