Стало известно, в каком случае Елизавета II откажется от престола

В книге «Королева» сообщается о том, что в ближайшее время монарх не покинет трон.

В апреле Елизавета II отметила свой 95-й день рождения. Несмотря на все потрясения, включая смерть мужа и скандальные интервью любимого внука, принца Гарри, она продолжает активно работать. В новой «Королеве» Мэтью Деннисона сообщается, что она не планирует покидать престол. Уйти с трона монарх может только в двух случаях.

«Она сложит с себя полномочия только в двух случаях. Если заболеет Альцгеймером или перенесет инсульт», — приводит слова из книги Town and Country.

Напомним, в следующем году Елизавета II будет отмечать свой юбилей правления на британском престоле. В честь 70-летия в Лондоне пройдут празднества, а британцы будут отдыхать четыре дня.

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