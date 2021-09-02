«Ситком – это ужас»: Сергей Жигунов рассказал о трудностях при съемках «Моей прекрасной няни»

Как отметил актер, раньше он думал, что умеет в кино все.

Актер Сергей Жигунов на творческой встрече со своими поклонниками в Екатеринбурге рассказал о трудностях при съемках сериала «Моя прекрасная няня», где он сыграл главные роли с актрисой Анастасией Заворотнюк.

«Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются». Сергей Жигунов

Как отметил Сергей Жигунов, во время съемок актерам приходилось часто менять декорации, переходя с одной площадки на другую. При этом он заметил, что поначалу съемки шли со скрипом. С ними работали американцы, снимавшие ранее сериал «Друзья», но у них ничего не получалось.

По словам Жигунова, все изменилось, когда над сериалом стал работать сценарист Алексей Криущенко. Он снял все по-своему, «перевернув» представление об американском ситкоме.

Напомним, что сериал «Моя прекрасная няня» стал очень популярным в России. Было отснято семь сезонов и 173 серии, сообщает МК.ru.

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